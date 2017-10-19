Дайджест
Президент Молдавии призвал к массовым акциям
19 октябрь 2017 (12:41)
Президент Молдавии Игорь Додон призвал к роспуску парламента, проведению досрочных выборов и массовым акциям в поддержку своей политики. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает портал «Лента.ру».
«Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — подчеркнул Додон.
Такое решение он объяснил тем, что «проевропейская оппозиция делает все возможное для дискредитации и для ограничения действий президента страны». «Положение дел в Республике Молдова неуклонно ухудшается, а парламентская форма правления исчерпала свой потенциал, доказав свою неспособность обеспечить необходимые инструменты для возрождения и гармоничного развития страны», — добавил Додон.
«Для Молдовы не существует иного решения, кроме досрочных парламентских выборов и скорейшего перехода к президентской форме правления. Заявляем о начале действий на уровне всего государства с целью поддержки президентской формы правления», — подчеркнул Додон.
Такое решение он объяснил тем, что «проевропейская оппозиция делает все возможное для дискредитации и для ограничения действий президента страны». «Положение дел в Республике Молдова неуклонно ухудшается, а парламентская форма правления исчерпала свой потенциал, доказав свою неспособность обеспечить необходимые инструменты для возрождения и гармоничного развития страны», — добавил Додон.
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