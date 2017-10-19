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Ученые назвали причину гибели Древнего Египта

Международная группа исследователей пришла к выводу, что виной падения древней египетской цивилизации стало извержение вулкана, которое привело к глобальному изменению климата. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.



Существование Древнего Египта как античной культуры зависело от ежегодных разливов реки Нил. Богатая микроэлементами и органическими веществами вода периодически заливала обширную долину, поддерживая плодородие местных почв. Это обусловило развитие земледелия в регионе. По этой причине почти все крупные египетские города строились в речной долине.



Разлив Нила, в свою очередь, зависит от муссонных ливней на территории Эфиопского нагорья. Дождливый период начинается в июне и продолжается до декабря, при этом пик осадков приходится на летний сезон. Древние египтяне приступали к посеву в октябре, когда воды реки отступали, обнажая покрытую илом пойму. Однако в некоторые годы Нил почти не затапливал долину, что приводило к неурожаю и, следовательно, резким изменениям в экономике и политике.

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