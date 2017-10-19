Дайджест
Сын Шумахера стремится попасть в «Формулу-1»
19 октябрь 2017 (12:40)
Сын немецкого пилота Михаэля Шумахера Мик заявил, что стремится попасть в «Формулу-1». Слова спортсмена приводит портал GrandPrix241 со ссылкой на агентство SID.
«Я концентрируюсь на самом себе и не смотрю на других пилотов. Каждый прогрессирует по-своему, это нельзя сравнить. Я двигаюсь шаг за шагом и пытаюсь готовить себя к будущему. Когда я пойму, что готов, то сделаю следующий шаг», — заявил Шумахер-младший.
В настоящий момент 18-летний пилот выступает в «Формуле-3». В прошедшем сезоне он занял 12-е место в общем зачете чемпионата.
«Я концентрируюсь на самом себе и не смотрю на других пилотов. Каждый прогрессирует по-своему, это нельзя сравнить. Я двигаюсь шаг за шагом и пытаюсь готовить себя к будущему. Когда я пойму, что готов, то сделаю следующий шаг», — заявил Шумахер-младший.
В настоящий момент 18-летний пилот выступает в «Формуле-3». В прошедшем сезоне он занял 12-е место в общем зачете чемпионата.
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