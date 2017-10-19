Дайджест
Украинский националист планировал взорвать школу в России
19 октябрь 2017 (12:40)
Суд в Краснодаре продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу, который, по версии следствия, планировал совершить теракт во время выпускных торжеств в одной из школ Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Гриб был задержан сотрудниками ФСБ 25 августа в Смоленской области после объявления его в розыск в России. Подозреваемый является сторонником украинского националистического движения УНА-УНСО (запрещено в России). Спецслужбы узнали, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.
Суд согласился с доводами следствия, доказавшего общественную опасность подозреваемого в случае его освобождения, и постановил продлить пребывание Гриба в СИЗО до 4 января 2018 года.
Гриб был задержан сотрудниками ФСБ 25 августа в Смоленской области после объявления его в розыск в России. Подозреваемый является сторонником украинского националистического движения УНА-УНСО (запрещено в России). Спецслужбы узнали, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.
Суд согласился с доводами следствия, доказавшего общественную опасность подозреваемого в случае его освобождения, и постановил продлить пребывание Гриба в СИЗО до 4 января 2018 года.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Подросток угрожал взорвать стадион «Барселоны»
- Украинского руфера объявили в международный розыск за раскрашивание сталинской высотки
- Суд продлил арест десятикласснику, устроившему стрельбу в московской школе
- В Краснодаре полковник милиции взят с поличным на взятке в 5 млн рублей
- Избранный мэром Сочи Анатолий Пахомов вступил в должность
Loading...