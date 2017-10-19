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Украинский националист планировал взорвать школу в России

Суд в Краснодаре продлил арест 19-летнему украинцу Павлу Грибу, который, по версии следствия, планировал совершить теракт во время выпускных торжеств в одной из школ Сочи. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



Гриб был задержан сотрудниками ФСБ 25 августа в Смоленской области после объявления его в розыск в России. Подозреваемый является сторонником украинского националистического движения УНА-УНСО (запрещено в России). Спецслужбы узнали, что он предложил своей знакомой из Краснодарского края взорвать самодельную бомбу на выпускной линейке в средней школе №26 города Сочи.



Суд согласился с доводами следствия, доказавшего общественную опасность подозреваемого в случае его освобождения, и постановил продлить пребывание Гриба в СИЗО до 4 января 2018 года.

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