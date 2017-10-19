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ЦБ планирует повысить требования к брокерам
19 октябрь 2017 (12:35)
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Центральный банк России планирует ввести изменения в «Закон о рынке ценных бумаг», которые подразумевают под собой повышение требований к брокерской деятельности. Об этом рассказал зампред регулятора Владимир Чистюхин во время конференции НАУФОР в Екатеринбурге.
По мнению ЦБ, обновленный закон позволит предъявлять к профессиональным участникам требования о предоставлении лучших условий проведения сделки для клиентов. Также в нем будут прописаны правила для брокера в случае возникновения конфликта интересов.
«Также мы планируем ввести защиту для клиентов брокерских организаций в случае их банкротства. Особенно это касается банковских организаций. В случае банкротства банков средства физлиц на брокерских счетах не возвращаются в отличие от банковских вкладов. Но пока это дискуссионный вопрос», — сказал В. Чистюхин.
По мнению ЦБ, обновленный закон позволит предъявлять к профессиональным участникам требования о предоставлении лучших условий проведения сделки для клиентов. Также в нем будут прописаны правила для брокера в случае возникновения конфликта интересов.
«Также мы планируем ввести защиту для клиентов брокерских организаций в случае их банкротства. Особенно это касается банковских организаций. В случае банкротства банков средства физлиц на брокерских счетах не возвращаются в отличие от банковских вкладов. Но пока это дискуссионный вопрос», — сказал В. Чистюхин.
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