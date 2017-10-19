Новости дня

В Нижнем Тагиле операторы связи намерены обжаловать действия полиции в прокуратуре

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Интернет-провайдеры Нижнего Тагила намерены обратиться в прокуратуру с жалобой на действия полиции. Об этом сообщает Уральская ассоциация операторов связи.



В конце сентября сотрудники ООО «Энергостройсервис» демонтировали кабель с уличных опор освещения в районе улиц Балакинская, Землячки, Гвардейская, Гастелло (Тагилстроевский район Нижнего Тагила). Во время демонтажа рабочие повредили волоконно-оптические линии связи оператора ООО «Эрланг». Из-за этого часть горожан оказались отключены от интернета и телефонной связи.



Сумму причиненного ущерба в компании оценили в 324,8 тыс. руб. и написали заявление в полицию по части 1 статьи 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Однако полицейские не увидели в инциденте признаков преступления и отказали в возбуждении уголовного дела.



«В аналогичном случае, который ранее широко освещался в СМИ, полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело в отношении сотрудников ПАО «Ростелеком» по статье 215.2 УК РФ. Поводом для возбуждения уголовного дела стали многочисленные факты умышленного повреждения волоконно-оптических линий связи местного оператора «Тагил Телеком», — комментируют в Уральской ассоциации операторов связи.



Сейчас оператор связи «Эрланг» готовит заявление в прокуратуру об оспаривании постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.



ООО «Энергостройсервис» по договору субподряда с холдингом «Швабе» реализует в Нижнем Тагиле проект «Светлый город». В рамках него администрация города обязывает операторов связи убирать ВОЛС с опор освещения и прятать их под землю.



При этом подземные коммуникации принадлежат ПАО «Ростелеком». По словам операторов, в последнее время из-за «текучки» кадров в нижнетагильском филиале «Ростелекома» не удается вовремя согласовать и подтвердить техническую документацию по переносу сетей.



При негативном сценарии указанная совокупность факторов может оставить без связи весь Тагилстроевский район города, считают авторы обращения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: