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Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работниками предприятия «ТагилСтальКонструкция»

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работниками ООО «ТагилСтальКонструкция». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки установлено, что долг по зарплате с февраля 2015 года по ноябрь 2016 года перед 19 работниками составляет более 1,4 млн руб. В настоящее время производственная деятельность организацией не ведется.



Прокуратура вносила представления с требованиями погашения задолженности по заработной плате руководителю предприятия. Кроме того, он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».



Сейчас по материалам надзорного органа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 145.1 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы работодателем».

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