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Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей

19 октябрь 2017 (10:25)

УрБК, Москва, 19.10.2017. Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 30 млрд руб. Совокупный спрос составил 132 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 98,9% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9378% от номинала.

На втором аукционе министерство разместило ценные бумаги серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 10 млрд руб. Цена отсечения составила 100,6565% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,77% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,6802% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,77% годовых.

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