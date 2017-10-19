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Минфин РФ разместил ОФЗ на общую сумму 30 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.10.2017. Минфин РФ на аукционе разместил облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 30 млрд руб. Совокупный спрос составил 132 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ведомства.



На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 20 млрд руб. Цена отсечения составила 98,9% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,43% годовых. Средневзвешенная цена составила 98,9378% от номинала.



На втором аукционе министерство разместило ценные бумаги серии 26221 с погашением в марте 2033 года на 10 млрд руб. Цена отсечения составила 100,6565% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,77% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,6802% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,77% годовых.

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