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Минпромторг оценил незаконную онлайн-торговлю лекарствами в 45-75 млрд рублей

УрБК, Москва, 19.10.2017. Минпромторг РФ оценил объем незаконной дистанционной торговли лекарственными препаратами в 45-75 млрд руб. Это 5-8% от розничного оборота фармацевтического рынка в России, следует из проекта стратегии развития электронной торговли в РФ до 2025 года.



Авторы документа указывают, что разрешение на торговлю лекарствами через интернет удовлетворит спрос населения на лекарства и увеличит обеспеченность медикаментами в «труднодоступных местах».



«Вместе с тем должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие соблюдение особых правил перевозки и хранения в процессе доставки лекарственных препаратов, а также учтены требования законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности», — говорится в документе, разработанном Минпромторгом.



Сейчас в России запрещена дистанционная продажа лекарственных препаратов. С конца 2015 года профильные ведомства обсуждают возможность разрешения онлайн-торговли.

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