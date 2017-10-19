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Минпромторг оценил незаконную онлайн-торговлю лекарствами в 45-75 млрд рублей
19 октябрь 2017 (09:42)
УрБК, Москва, 19.10.2017. Минпромторг РФ оценил объем незаконной дистанционной торговли лекарственными препаратами в 45-75 млрд руб. Это 5-8% от розничного оборота фармацевтического рынка в России, следует из проекта стратегии развития электронной торговли в РФ до 2025 года.
Авторы документа указывают, что разрешение на торговлю лекарствами через интернет удовлетворит спрос населения на лекарства и увеличит обеспеченность медикаментами в «труднодоступных местах».
«Вместе с тем должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие соблюдение особых правил перевозки и хранения в процессе доставки лекарственных препаратов, а также учтены требования законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности», — говорится в документе, разработанном Минпромторгом.
Сейчас в России запрещена дистанционная продажа лекарственных препаратов. С конца 2015 года профильные ведомства обсуждают возможность разрешения онлайн-торговли.
Авторы документа указывают, что разрешение на торговлю лекарствами через интернет удовлетворит спрос населения на лекарства и увеличит обеспеченность медикаментами в «труднодоступных местах».
«Вместе с тем должны быть предусмотрены механизмы, обеспечивающие соблюдение особых правил перевозки и хранения в процессе доставки лекарственных препаратов, а также учтены требования законодательства о лицензировании фармацевтической деятельности», — говорится в документе, разработанном Минпромторгом.
Сейчас в России запрещена дистанционная продажа лекарственных препаратов. С конца 2015 года профильные ведомства обсуждают возможность разрешения онлайн-торговли.
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