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В Ачитском районе прокуратура добивается ремонта аварийного моста через реку Бисерть

УрБК, Екатеринбург, 19.10.2017. Прокуратура Ачитского района провела проверку по информации об аварийном состоянии моста через реку Бисерть «Подъезд к д. Катырева от автомобильной дороги «Пермь — Екатеринбург».



В ходе надзорных мероприятий установлено, что сооружение представляет опасность для водителей, пассажиров транспортных средств и пешеходов.



«В частности, отсутствует барьерное ограждение на проезжей части моста, повреждено перильное (пешеходное) ограждение на мосту, ограждение не соответствует нормативным требованиям, тротуарные блоки мостового сооружения с правой стороны и настил тротуара подверглись разрушению, на проезжей части мостового сооружения имеются выбоины и просадки», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По законодательству проведение работ по поддержанию надлежащего технического состояния моста лежит на государственном казенном учреждении (ГКУ) Свердловской области «Управление автомобильных дорог».



В результате прокуратура направила в Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковое заявление с требованием обязать ГКУ провести ремонт сооружения.

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