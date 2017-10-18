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На Богословском алюминиевом заводе в результате несчастного случая погиб рабочий
18 октябрь 2017 (18:08)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. В Краснотурьинске начата проверка по факту гибели на производстве слесаря ОАО «СУАЛ-Богословский алюминиевый завод» (входит в состав ОК «Русал»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«По предварительной информации, сегодня, 18 октября 2017 года, в утренние часы слесарь завода проводил работы по подготовке шаровой мельницы (цилиндр, где перемалывается боксит) к ремонту. Он находился в поясе, который крепился к страховочному тросу. При завершении работ слесарь отстегнул пояс, в результате чего упал с высоты около 6 метров. От полученных травм он скончался. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.
«По предварительной информации, сегодня, 18 октября 2017 года, в утренние часы слесарь завода проводил работы по подготовке шаровой мельницы (цилиндр, где перемалывается боксит) к ремонту. Он находился в поясе, который крепился к страховочному тросу. При завершении работ слесарь отстегнул пояс, в результате чего упал с высоты около 6 метров. От полученных травм он скончался. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства об охране труда и производственной безопасности.
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