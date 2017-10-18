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В Екатеринбурге признана банкротом компания «Урал Пром Монтаж»
18 октябрь 2017 (18:02)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Арбитражный суд Свердловской области признал ООО «Урал Пром Монтаж» (Екатеринбург) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Урал Пром Монтаж» в марте 2017 года обратилось в суд ООО «Русстрой». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 27 млн 454 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Урал Пром Монтаж» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2011 году. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий.
С иском о банкротстве ООО «Урал Пром Монтаж» в марте 2017 года обратилось в суд ООО «Русстрой». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 27 млн 454 тыс. руб., восстановление платежеспособности в установленные законом сроки невозможно.
Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ООО «Урал Пром Монтаж» открыто конкурсное производство сроком на 6 месяцев.
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