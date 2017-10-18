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Главой фонда защиты прав дольщиков в России назначен гендиректор АИЖК

18 октябрь 2017 (17:54)

УрБК, Москва, 18.10.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении гендиректора АИЖК Александра Плутника главой фонда защиты прав дольщиков сроком на 3 года. Соответствующий документ опубликован на сайте кабинета министров.

Ранее, 12 октября 2017 года, правительство РФ приняло постановление о создании фонда защиты прав дольщиков.

«Эта организация поможет завершить строительство или возместить дольщикам вложенные средства, если сам застройщик обанкротился», — заявил Дмитрий Медведев.

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