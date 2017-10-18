Дайджест
В Иркутске обнаружили тела двоих рабочих
18 октябрь 2017 (17:35)
В Иркутске сотрудники МЧС извлекли тела двоих рабочих, которых засыпало грунтом в ходе проведения земляных работ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.
ЧП произошло на улице Захарова в микрорайоне Юбилейном.
Отмечается, что глубина обвалившейся траншеи составляла около 5 метров.
ЧП произошло на улице Захарова в микрорайоне Юбилейном.
Отмечается, что глубина обвалившейся траншеи составляла около 5 метров.
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