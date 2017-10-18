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В Сомали погибли граждане США

По меньшей мере два гражданина США были в числе погибших в результате теракта в сомалийской столице Могадишо. Об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт.



«Мы хотим выразить наши самые глубокие соболезнования всем сомалийцам, особенно тем, кто потерял друзей и семью при бессмысленных и варварских нападениях, включая, по меньшей мере, двух граждан США, которые были убиты», — сказала она.



Она также пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в столице Сомали Могадишо превысило 300 человек.

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