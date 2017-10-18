Дайджест
Глава Amazon Studios ушел в отставку
18 октябрь 2017 (17:35)
Глава Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Amazon.
Сообщается, что это произошло через пять дней после того, как Прайс был отправлен в принудительный отпуск.
Альберт Чен, на которого были возложены обязанности главы Amazon Studios во время отпуска Прайса, станет врио руководителя компании.
Ранее сообщалось, что дочь писателя-фантаста Филипа Дика обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах. После этих обвинений руководитель компании отправлен в отпуск.
Сообщается, что это произошло через пять дней после того, как Прайс был отправлен в принудительный отпуск.
Альберт Чен, на которого были возложены обязанности главы Amazon Studios во время отпуска Прайса, станет врио руководителя компании.
Ранее сообщалось, что дочь писателя-фантаста Филипа Дика обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах. После этих обвинений руководитель компании отправлен в отпуск.
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