Дайджест

Глава Amazon Studios ушел в отставку

18 октябрь 2017 (17:35)

Глава Amazon Studios Рой Прайс подал в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя Amazon.

Сообщается, что это произошло через пять дней после того, как Прайс был отправлен в принудительный отпуск.

Альберт Чен, на которого были возложены обязанности главы Amazon Studios во время отпуска Прайса, станет врио руководителя компании.

Ранее сообщалось, что дочь писателя-фантаста Филипа Дика обвинила главу Amazon Studios Роя Прайса в сексуальных домогательствах. После этих обвинений руководитель компании отправлен в отпуск.

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