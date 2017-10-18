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Производство скота и птицы на убой в Свердловской области сократилось на 3,2%
18 октябрь 2017 (17:34)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. За девять месяцев 2017 года в Свердловской области произвели 177,2 тыс. т скота и птицы на убой в живом весе. Это на 3,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Свердловскстат.
При этом производство молока увеличилось на 5,6%, до 547,6 тыс. т, яиц — на 3,4%, до 1 127,3 млн шт.
Согласно данным статистики, на конец сентября в регионе насчитывалось 265,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В годовом выражении поголовье выросло на 1,7%. Также в хозяйствах Среднего Урала увеличилось количество овец и коз — на 0,6%, до 69,2 тыс. голов. В то же время поголовье птиц сократилось на 1,4%, до 14,2 млн голов. Число свиней выросло на 5,2%, до 360 тыс. голов.
При этом производство молока увеличилось на 5,6%, до 547,6 тыс. т, яиц — на 3,4%, до 1 127,3 млн шт.
Согласно данным статистики, на конец сентября в регионе насчитывалось 265,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В годовом выражении поголовье выросло на 1,7%. Также в хозяйствах Среднего Урала увеличилось количество овец и коз — на 0,6%, до 69,2 тыс. голов. В то же время поголовье птиц сократилось на 1,4%, до 14,2 млн голов. Число свиней выросло на 5,2%, до 360 тыс. голов.
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