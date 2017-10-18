В апартаментах могут появиться обманутые дольщики

Администрация Екатеринбурга опасается, что строительство апартаментов в уральской столице может привести к новой волне обманутых дольщиков. Это связано с отсутствием четкой нормативно-правовой базы. Юридически данный формат относится к коммерческой недвижимости. Поэтому на него не распространяется действие многих положений 214-ФЗ «О защите прав дольщиков».По информации заместителя главы департамента архитектуры администрации Екатеринбурга Сергея Косенко, в уральской столице на сегодняшний день насчитывается 140 тыс. кв. м. апартаментов из 37 млн кв. м. общей жилой площади. Доля этого сегмента составляет менее 0,5%.Городские власти поясняют, что граждане часто путают апартаменты и жилье, слишком поздно порой понимая, что приобретенная жилплощадь лишает их ряда важных прав.Поэтому, как отметил заместитель начальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений по градостроительной деятельности администрации Екатеринбурга Сергей Косенко, к такому явлению, как апартаменты, следует относиться с особой осторожностью.«Его использование недобросовестными застройщиками, учитывая пробелы в законодательстве, может привести к новой волне возникновения обманутых дольщиков. В настоящее время Минстрой России готовит поправки в Жилищный кодекс, направленные на придание апартаментам официального статуса», — считает Сергей Косенко.Как считают городские власти, правовой статус апартаментов не обеспечивает достаточный уровень гарантий для комфортного проживания в них граждан. В таких объектах часто наблюдаются проблемы с парковочными местами, детскими площадками, местами для отдыха, озеленением.Правовой статус также не позволяет защитить свои права в случае невыполнения застройщиком своих обязанностей.Многие застройщики и риэлторы, продающие апартаменты, умалчивают о том, что хоть такие объекты и продаются по 214-ФЗ, закон не защищает их покупателей в той же степени, что и дольщиков стандартных квартир. То есть если девелопер примет решение заморозить стройку, то у приобретателя практически не будет никаких инструментов для защиты своих прав. К примеру, он не сможет попасть в реестр обманутых дольщиков и не будет претендовать на получение страховых выплат в случае банкротства девелопера.Кроме того, для того, чтобы осуществлять строительство стандартных жилых комплексов по 214-ФЗ, застройщик должен соответствовать определенным административным и финансовым требованиям. Это является своеобразным фильтром рынка от недобросовестных компаний. К строителям коммерческой недвижимости (в том числе апартаментов) применяются более мягкие требования. Это повышает шансы для входа на рынок сомнительных девелоперов.По оценкам экспертов, в настоящее время продажи апартаментов в Екатеринбурге оставляют желать лучшего, что увеличивает риски заморозки объектов. Этот формат недвижимости хорошо продается только на растущем рынке, когда существует острый дефицит предложения и ограниченный выбор квартир. Сейчас ситуация абсолютно другая. Аналитики прогнозируют затяжную стагнацию на этом рынке как минимум до 2019-2020 годов.