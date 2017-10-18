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Суд взыскал с екатеринбургского автосалона «Римэкс Моторс» почти 1,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Свердловский областной суд оставил в силе решение Чкаловского районного суда Екатеринбурга о взыскании с ООО «Римэкс Моторс» почти 1,8 млн руб. за неисправный кроссовер. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



«В августе 2013 года екатеринбурженка купила в ООО «Римэкс Моторс» автомобиль SsangYong Actyon за 847 тыс. 905 руб., 719 тыс. 905 руб. из которых были взяты в кредит. Не прошло и года, как в машине стал появляться посторонний металлический стук. Гражданка обратилась в сервис, где специалисты выявили неисправность в работе цепи газораспределительного механизма. В автомобиле заменили цепь ГРМ и ее натяжитель. После недостаток повторялся еще пять раз. На устранение неисправностей владелица кроссовера потратила 69 тыс. 851 руб.», — рассказали в пресс-службе.



В последний раз специалисты ремонтной мастерской запретили эксплуатацию машины. Женщина предъявила продавцу претензию с требованием вернуть уплаченные деньги, но руководство автосалона оставило ее без удовлетворения.



Тогда потерпевшая обратилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга с иском к ООО «Римэкс Моторс» об отказе от исполнения договора купли-продажи автомобиля и о возврате уплаченной за товар суммы.



Суд удовлетворил требования истца частично, расторг договор купли-продажи и взыскал с ответчика 1 млн 805 тыс. 787 руб., в том числе 847 тыс. 905 руб. — уплаченную по договору сумму, 286 тыс. 081 руб. — убытки в виде внесенных платежей по кредиту, 69 тыс. 851 руб. — убытки в виде расходов на приобретение и установку дополнительного оборудования, 1 тыс. 450 руб. — расходы на диагностику автомобиля, 250 тыс. руб. — неустойку, 250 тыс. руб. — штраф, 50 тыс. руб. — компенсацию морального вреда.



Представитель ответчика не согласился с решением районного суда и обжаловал его в Свердловском областном суде. По его мнению, имеющийся в автомобиле недостаток не является существенным и возник по вине истца, нарушившего правила эксплуатации товара. Кроме того, считал присужденный размер компенсации морального вреда необоснованно завышенным.



Проверив материалы дела и выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции оставил решение районного суда без изменения, уменьшив размер компенсации морального вреда до 10 тыс. руб.

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