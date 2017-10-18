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Официальный курс долл. США снизился на 6 коп., евро — на 10 коп.
18 октябрь 2017 (16:06)
УрБК, Москва, 18.10.2017. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 19 октября. Курс долл. США снизился на 6,71 коп., до 57,23 руб., курс евро снизился на 10,19 коп., до 67,35 руб.
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