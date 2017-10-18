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Боксер Александр Поветкин в ходе визита в Екатеринбург расскажет о ходе разбирательств с допинговыми скандалами

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. В Екатеринбурге в универмаге Пассаж 5 ноября 2017 года пройдет пресс-конференция боксера Александра Поветкина. Об этом сообщает пресс-служба «Общества Малышева 73».



Боксер расскажет о ходе разбирательств с допинговыми скандалами, возвращении лицензий ведущих боксерских организаций и предстоящем поединке. Также в пресс-конференции примет участие екатеринбургский боец Иван Штырков, которого 11 ноября ждет встреча с Кристианом М’Пумбу.



Напомним, последний бой Александра Поветкина в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы против Бермейна Стивенса не состоялся.



«Саша расскажет о своих планах на будущие бои, об итогах допинговых разбирательств. Сейчас он на сборах в Кисловодске, где активно набирает форму. Это не значит, что сейчас спортсмен находится в разобранном состоянии — нет. Он следит за собой, вовремя ложится, постоянно тренируется и употребляет только здоровую пищу. Он всегда в форме. Сейчас лишь делает упор на набор кондиций, которые ему потребуются в бою. Уже после пресс-конференции он отправится к себе в Чехов, где продолжит подготовку», — рассказал организатор предстоящего боя Алексей Титов.



Организаторы предстоящей пресс-конференции уверены, что спортсмен сделает несколько громких заявлений в отношении допинговых разбирательств и своего будущего в профессиональном боксе.



Имя соперника Александра Поветкина уже известно, но его назовут только в конце следующей недели. Предстоящая защита пояса WBO International пройдет 15 декабря в екатеринбургском Дворце игровых видов спорта.



«Остались лишь небольшие условности, мелкие моменты, которые нужно уточнить в контракте. Ждем подписи и после этого озвучим имя», — добавил Алексей Титов.



Помимо Александра Штыркова в большой пресс-конференции в «Пассаже» примет участие еще непобежденный уральский боец ММА Иван Штырков, который выйдет в октагон против 40-летнего конголезца и экс-чемпиона Bellator Кристиана М’Пумбу уже 11 ноября. Противостояние И. Штырков — М’Пумбу пройдет в рамках полутяжелого веса (до 93 кг) и станет первой схваткой для Ивана в этой весовой категории.

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