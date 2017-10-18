УЭХК признан лучшим в сфере охраны труда

АО «Уральский электрохимический комбинат» (УЭХК, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в Новоуральске) стало призером всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности-2017». В номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы» комбинат занял первое место.Напомним, конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегодно с 2000 года. Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне организаций, выявление лучших социальных проектов, создание позитивного социального имиджа.По словам начальника отдела охраны труда АО «УЭХК» Евгения Мартюшева, в 2016 году предприятие затратило на охрану труда порядка 120 млн руб. При этом комбинат продемонстрировал нулевой фактический коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности работников и отсутствие профзаболеваний за более чем десятилетний период у сотрудников предприятия.Кроме того, по итогам регионального этапа конкурса УЭХК стал вторым в номинациях «За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы» и «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы», а также удостоился «бронзы» в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».По данным отчета УЭХК о ключевых результатах деятельности предприятия, в 2016 году 203 млн руб. комбинат израсходовал на реализацию корпоративных социальных программ, более 3,2 тыс. работников прошли обучение.«Победа в региональном этапе обеспечила АО «УЭХК» выход на федеральный уровень конкурса. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений определит победителей и призеров в январе 2018 года», — рассказали в пресс-службе предприятия.Следует отметить, что обеспечение высокой социальной эффективности остается одним из приоритетов деятельности комбината и в 2017 году. Достижения в данной сфере обеспечиваются благодаря эффективной работе предприятия в целом.Так, выручка от продаж УЭХК в I полугодии составила 11 млрд 196 млн руб. (план — 9 млрд 662 млн руб.), что на 15,9% выше запланированного уровня. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года продажи выросли на 19,7%. Более 90% из них приходятся на ядерную продукцию, которой в течение первого полугодия было реализовано на 10 млрд 261 млн руб.Выручка от продаж неядерного бизнеса составила 935 млн руб., что также превышает плановые показатели (в 2,5 раза) и показатели предыдущего года (на 22,9%). Рост выручки общества по сравнению с аналогичным периодом минувшего года составил 174 млн руб.Сумма чистой прибыли «Уральского электрохимического комбината» превысила план на 794 млн руб. и составила 2 млрд 836 млн. В сравнении с I полугодием 2016 года показатель оказался больше на 186 млн руб.«В I полугодии нами продемонстрирована хорошая командная работа, в результате все запланированные показатели выполнены. Но это только середина года, поэтому для того, чтобы обеспечить достижение поставленных перед комбинатом годовых целей, необходимо сконцентрироваться и приложить немало усилий», — заявила заместитель генерального директора АО «УЭХК» по экономике и финансам Ольга Акишева.Продуктивная работа комбината в 2017 году, по мнению экспертов, позволяет ожидать дальнейшего роста социальной эффективности УЭХК. Это касается и реализации мероприятий, связанных с обеспечением безопасности на производстве, и развития кадрового потенциала, а также достижений в сфере социального партнерства и других сопутствующих областях.