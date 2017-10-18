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В Екатеринбурге «Мотив» заплатил штраф в 100 тыс. рублей за некорректную рекламу
18 октябрь 2017 (15:20)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. ООО «Екатеринбург-2000» (оператор «Мотив») уплатило штраф в 100 тыс. руб. за рекламу с некорректными сравнениями. Об этом сообщает пресс-служба УФАС Свердловской области.
Речь идет о рекламе следующего содержания: «Мотив 4G ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ 4G В НАШЕМ ГОРОДЕ! 8- 800-2400000 (звонок бесплатный) MOTIV4G.RU». Согласно заключению УФАС, сообщение нарушает федеральный закон, так как некорректно сравнивает рекламируемый товар с продукцией конкурентов.
«Рассматриваемая реклама содержит сравнительные характеристики: «пожалуй, лучший интернет». При этом использованное в рекламе словосочетание не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение. Наличие в рекламе слова «пожалуй» не снижает заявляемую степень превосходства рекламируемой услуги над аналогичными услугами других компании, поскольку основания или источники такого предположения не указаны», — поясняют в пресс-служба Свердловского УФАС.
В данном случае ответственность за нарушение требований закона несет рекламодатель, то есть сам оператор. Антимонопольный орган признал «Мотив» виновным по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ и оштрафовал на 100 тыс. руб. В настоящее время компания уплатила штраф в федеральный бюджет.
Речь идет о рекламе следующего содержания: «Мотив 4G ПОЖАЛУЙ, ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ 4G В НАШЕМ ГОРОДЕ! 8- 800-2400000 (звонок бесплатный) MOTIV4G.RU». Согласно заключению УФАС, сообщение нарушает федеральный закон, так как некорректно сравнивает рекламируемый товар с продукцией конкурентов.
«Рассматриваемая реклама содержит сравнительные характеристики: «пожалуй, лучший интернет». При этом использованное в рекламе словосочетание не сопровождается критериями, по которым осуществляется сравнение. Наличие в рекламе слова «пожалуй» не снижает заявляемую степень превосходства рекламируемой услуги над аналогичными услугами других компании, поскольку основания или источники такого предположения не указаны», — поясняют в пресс-служба Свердловского УФАС.
В данном случае ответственность за нарушение требований закона несет рекламодатель, то есть сам оператор. Антимонопольный орган признал «Мотив» виновным по части 1 статьи 14.3 КоАП РФ и оштрафовал на 100 тыс. руб. В настоящее время компания уплатила штраф в федеральный бюджет.
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