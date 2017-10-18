Кризис

Объем продаж легковых коммерческих автомобилей с пробегом в России в сентябре снизился на 1,7%

В сентябре 2017 года на российском рынке автомобилей с пробегом было продано 33 тыс. 342 ед. легких коммерческих автомобилей, что на 1,7% меня аналогичного показателя прошлого года. Об этом сообщает «Автостат Инфо».



По результатам трех кварталов 2017 года сегмент LCV с пробегом демонстрирует прирост. С начала года и по сентябрь включительно было продано 298 тыс. 164 б/у LCV, что на 2,3% больше прошлогоднего результата.



В структуре рынка легких коммерческих авто с пробегом в сентябре доля иномарок составляет 45,6%. Продажи таких машин в годовом сравнении сократились на 5% и составили 15 тыс. 208 ед. В то же время доля российских авто составила 54,4%, всего было продано 18 тыс. 134 ед. техники, на 1,2% больше, чем годом ранее.



Доля LCV-иномарок с пробегом за период трех кварталов 2017 года составила 44,6%, а на сегмент российской техники пришлось 55,4%. За январь-сентябрь 2017 года продажи иномарок сократились на 0,5% до 133 078 ед., а продажи отечественных машин, наоборот, выросли на 4,7% до 165 тыс. 086 шт.



На рынке LCV с пробегом больше всего продается техники марки «ГАЗ». В сентябре было реализовано 14 тыс. 149 таких машин, на 1,8% больше, чем годом ранее. Второе место занимает «УАЗ» — 3,05 тыс. ед. техники (-4,8%), а третье — Volkswagen (2 тыс. 301 шт., -8,8%).



В топ-5 самых популярных марок вторичного рынка LCV входят также Toyota (2 тыс. 126 ед., +1%) и Mercedes-Benz (1 тыс.773 ед., +2,7%).

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