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ПО «Маяк» отчиталось о соблюдении норм поступления радиоактивных веществ в атмосферу

УрБК, Челябинск, 18.10.2017. За текущий период поступления радиоактивных веществ и рутения-106 в атмосферу из источников ФГУП ПО «Маяк» (предприятие ГК «Росатом» в Челябинской области) не превышают долей процента от нормативов. Поступление радиоактивных веществ за 2017 год с учетом данного периода не превышает 3% предельно установленных значений, сообщает пресс-служба предприятия.



«В настоящее время на радиохимическом заводе ПО «Маяк» в рамках реализации федеральной целевой программы «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на период до 2030 года» ведется переработка отработавшего ядерного топлива реакторов РБМК Ленинградской атомной станции. Данная работа очень значима с точки зрения повышения уровня радиационной безопасности в РФ. ПО «Маяк» —единственное в стране предприятие, осуществляющее подобные работы. Что касается распространившейся в последнее время информации о повышенных выбросах в атмосферу изотопа рутений-106 на заводе, она не соответствует действительности. В настоящее время все работы по переработке топлива ведутся в штатном режиме», — пояснил генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев.



Поступления радиоактивных веществ от всех структурных подразделений предприятия не превышают предельно установленных значений. Данный факт подтверждается результатами действующей системы мониторинга состояния окружающей среды, которая охватывает все ближайшие к предприятию населенные пункты.



Система мониторинга включает в себя пункты непрерывного и периодического контроля выбросов радионуклидов в атмосферу, загрязнения приземного слоя атмосферы, выпадений радиоактивных аэрозолей.



За период с 20 сентября по 1 октября 2017 года совместно со штатным мониторингом были проведены дополнительные контрольные измерения, свидетельствующие об отсутствии превышения поступления радиоактивных веществ в атмосферу, в том числе и рутения-106. Полученные значения поступлений радиоактивных веществ, в том числе рутения-106, находятся на среднем многолетнем уровне. Превышений контрольных уровней выпадений и приземной объемной активности за рассматриваемый период также не зафиксировано.



«Таким образом, никакой опасности для населения близлежащих территорий нет, и, по всей видимости, источник повышенных выбросов рутения находится за пределами уральского региона», — отметил М. Похлебаев.



По словам представителя департамента коммуникаций Росатома Андрея Иванова, российские предприятия не имеют отношения к каким-либо выбросам и загрязнениям. Максимальная концентрация рутения была зафиксирована в Европе.



При этом А. Иванов призвал СМИ быть ответственными и не нагнетать панику среди населения.

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