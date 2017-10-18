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С начала года в РФ с реализации было снято 43 т. некачественной мясной продукции
18 октябрь 2017 (14:25)
УрБК, Москва, 18.10.2017. С начала 2017 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 43,5 т. мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Для сравнения в 2016 году было забраковано 50 т. мяса.
«За 9 месяцев 2017 года специалистами Роспотребнадзора забраковано 7,5 тыс. партий мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, общим объемом 43,5 т», — говорится в сообщении.
С начала года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано более 127 тыс. проб мясной продукции.
Для сравнения в 2016 году было забраковано 50 т. мяса.
«За 9 месяцев 2017 года специалистами Роспотребнадзора забраковано 7,5 тыс. партий мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, общим объемом 43,5 т», — говорится в сообщении.
С начала года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано более 127 тыс. проб мясной продукции.
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