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С начала года в РФ с реализации было снято 43 т. некачественной мясной продукции

УрБК, Москва, 18.10.2017. С начала 2017 года специалисты Роспотребнадзора забраковали 43,5 т. мясной продукции, которая не соответствовала установленным требованиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Для сравнения в 2016 году было забраковано 50 т. мяса.



«За 9 месяцев 2017 года специалистами Роспотребнадзора забраковано 7,5 тыс. партий мясной продукции, не соответствующей установленным требованиям, общим объемом 43,5 т», — говорится в сообщении.



С начала года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано более 127 тыс. проб мясной продукции.

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