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Екатеринбургу необходимо построить 358,7 км сетей дождевой канализации
18 октябрь 2017 (13:00)
УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Износ трубопроводов и коллекторов, расположенных на территории Екатеринбурга, составляет 93%. Такие данные озвучил генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик в ходе заседания комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Екатеринбургской городской думы.
По его словам, более половины сетей дождевой канализации имеют износ от 70% до 100%. К тому же основная часть выпусков коллекторов не оборудована очистными сооружениями, и поверхностные стоки попадают в водные объекты без очистки, загрязняя их.
В Екатеринбурге требуется построить 147 объектов очистных сооружений, уточнил Александр Ковальчик. Кроме того, необходимо обновить 35,9 км существующих сетей дождевой канализации и построить 358,7 км новых.
По его словам, более половины сетей дождевой канализации имеют износ от 70% до 100%. К тому же основная часть выпусков коллекторов не оборудована очистными сооружениями, и поверхностные стоки попадают в водные объекты без очистки, загрязняя их.
В Екатеринбурге требуется построить 147 объектов очистных сооружений, уточнил Александр Ковальчик. Кроме того, необходимо обновить 35,9 км существующих сетей дождевой канализации и построить 358,7 км новых.
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