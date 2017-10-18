Дайджест
На Донбассе погибли четверо украинских военных
18 октябрь 2017 (12:55)
В Донбассе за сутки погибли двое военнослужащих вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
«В результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.Сообщается, что украинские силовики за сутки 38 раз применяли «весь спектр пехотного вооружения».
В августе сообщалось, что при взрыве орудия в Донецкой области погибли двое украинских военных.
«В результате боевых действий погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении.Сообщается, что украинские силовики за сутки 38 раз применяли «весь спектр пехотного вооружения».
В августе сообщалось, что при взрыве орудия в Донецкой области погибли двое украинских военных.
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