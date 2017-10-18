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ФК «Спартак» одержал разгромную победу в Лиге чемпионов

Футбольный клуб (ФК) «Спартак» обыграл испанскую «Севилью» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Встреча прошла во вторник, 17 октября, на стадионе «Открытие Арена» в Москве и завершилась со счетом 5:1 в пользу хозяев. Первый мяч забил нападающий красно-белых Квинси Промес на 18-й минуте. Гости ответили голом защитника Симона Кьяра на 30-й. Во втором тайме футболисты «Спартака» отличились четыре раза: на 58-й минуте это сделал полузащитник Лоренцо Мельгарехо, на 67-й — его коллега по амплуа Денис Глушаков, а на 74-й форвард Луис Адриано сделал счет разгромным. Пятый гол в этой встрече забил Промес на 90-й минуте.



В параллельной встрече группы Е английский «Ливерпуль» разгромил словенский «Марибор» — 7:0.

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