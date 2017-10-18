Дайджест
Состояние Трампа уменьшилось на 600 млн долл. США
18 октябрь 2017 (12:54)
Американский журнал Forbes опубликовал новый список 400 самых богатых американцев 2017 года. Главным неудачником нового рейтинга стал действующий президент США Дональд Трамп.
За год его состояние рухнуло на 600 млн и составило 3,1 млрд долл. С этим показателем президент занимает 248-е место в рейтинге.
Самым богатым американцем снова назван основатель Microsoft Билл Гейтс. За год его состояние выросло на 8 млрд и достигло 89 млрд долларов, на втором месте основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, он нарастил свое состояние в 2017 году на 14,5 млрд долл. Замыкает тройку инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние выросло за год на 12,5 млрд и достигло 78 млрд долл.
За год его состояние рухнуло на 600 млн и составило 3,1 млрд долл. С этим показателем президент занимает 248-е место в рейтинге.
Самым богатым американцем снова назван основатель Microsoft Билл Гейтс. За год его состояние выросло на 8 млрд и достигло 89 млрд долларов, на втором месте основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, он нарастил свое состояние в 2017 году на 14,5 млрд долл. Замыкает тройку инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние выросло за год на 12,5 млрд и достигло 78 млрд долл.
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