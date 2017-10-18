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Состояние Трампа уменьшилось на 600 млн долл. США

Американский журнал Forbes опубликовал новый список 400 самых богатых американцев 2017 года. Главным неудачником нового рейтинга стал действующий президент США Дональд Трамп.



За год его состояние рухнуло на 600 млн и составило 3,1 млрд долл. С этим показателем президент занимает 248-е место в рейтинге.



Самым богатым американцем снова назван основатель Microsoft Билл Гейтс. За год его состояние выросло на 8 млрд и достигло 89 млрд долларов, на втором месте основатель интернет-гиганта Amazon и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос, он нарастил свое состояние в 2017 году на 14,5 млрд долл. Замыкает тройку инвестор и гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт, чье состояние выросло за год на 12,5 млрд и достигло 78 млрд долл.

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