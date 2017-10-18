Кризис

За полгода в Свердловской области количество потенциальных банкротов выросло на 11%

За последние шесть месяцев 2017 года количество потенциальных банкротов в Свердловской области выросло на 11% до 28 тыс. 073 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего по России на конец сентября 2017 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 799,5 тыс. человек. Именно столько граждан имеют просроченный долг более чем в 500 тыс. руб. сроком свыше 90 дней (по всем видам розничных кредитов/займов). Таким образом, с февраля 2017 года количество потенциальных банкротов увеличилось на 16,1% или на 110,8 тыс. человек (на конец февраля 2017 года — 688,7 тыс. человек).



При этом основная часть граждан — потенциальных банкротов, по-прежнему приходится на сегмент необеспеченного кредитования: кредиты на покупку потребительских товаров — 66,9% и кредитные карты — 8,1%. Количество потенциальных банкротов по займам микрофинансовых институтов (МФИ — МФО, КПК) насчитывает 3,2% от общего числа граждан, подпадающих под условия закона о банкротстве, а по ипотеке и автокредитам — 2,3% и 8,1% соответственно.



В структуре потенциальных банкротов наивысший рост за прошедший период продемонстрировали граждане, имеющие кредиты на покупку потребительских товаров (увеличение доли на 3,4%), а также займы микрофинансовых организаций (+0,7%). При этом сократилась доля потенциальных банкротов по кредитам различных типов (-3,3%) и кредитным картам (-0,5%).

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