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Свердловский адвокат приговорен к реальному лишению свободы за дачу взятки

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Свердловский облсуд приговорил к реальному лишению свободы бывшего члена региональной коллегии адвокатов Владимира Добрияна за взятку пытавшегося передать сотовый телефон находящемуся в колонии осужденному. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Судом установлено, что в декабре 2016 года адвокат В. Добриян оказывал юридические услуги осужденному ФКУ «Исправительная колония № 63 ГУФСИН России по Свердловской области» на основании соглашения о защите.



30 января 2017 года он передал и. о. начальника колонии в качестве взятки 100 тыс. руб. за незаконный пронос мобильного телефона и разрешение осужденному пользоваться им в условиях изоляции от общества, что запрещено правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. Однако сотрудник колонии предупредил УСБ ГУФСИН России по Свердловской области, и передача взятки прошла под контролем оперативных служб. В. Добриян был задержан на месте происшествия.



Приговором городского суда бывший адвокат осужден по части 3 статьи 291 УК РФ «Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий» к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 200 тыс. руб.



Не согласившись с постановленным приговором, прокуратура Ивделя внесла апелляционное представление с указанием на необоснованно мягкое наказание за тяжкое преступление, назначенное без учета характера действий подсудимого.



Судебной коллегией по уголовным делам Свердловского областного суда апелляционное представление прокуратуры удовлетворено, приговор изменен, условное осуждение отменено. Судом Владимиру Добрияну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

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