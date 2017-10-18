Новости дня

ММК принимает участие в строительной выставке WorldBuild Baku 2017

УрБК, Магнитогорск, 18.10.2017. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в международной выставке «Строительство» (WorldBuild Baku 2017), которая сегодня открылась в Азербайджане. Об этом сообщает Управление информации, общественных связей и рекламы ММК.



«Азербайджан традиционно является одним из крупнейших потребителей металлопродукции комбината среди стран СНГ. В 2016 году поставки ММК в адрес этой южнокавказской республики превысили 150 тыс. т. На стенде «Магнитки» будет представлен широкий спектр металлопродукции — в первую очередь строительного назначения: сортовой прокат, горячекатаный и холоднокатаный лист, оцинкованный прокат, прокат с полимерным покрытием, метизная продукция», — говорится в сообщении.



В последние годы ММК ввел в строй сразу несколько высокопроизводительных современных агрегатов, выпускающих конкурентоспособную продукцию для строительной индустрии. В их числе три высокопроизводительных автоматизированных сортовых стана, три агрегата непрерывного горячего цинкования, два агрегата нанесения полимерных покрытий, современный комплекс холодной прокатки (стан-2000), имеющий в своем составе агрегат непрерывного горячего цинкования и комбинированный агрегат непрерывного отжига/горячего цинкования. Летом 2017 года в ЛПЦ-11 ПАО «ММК» был введен в эксплуатацию еще один агрегат непрерывного горячего цинкования производительностью 360 тыс. т в год, ориентированный на выпуск оцинкованного листа для нужд строительной индустрии.



Международная выставка WorldBuild Baku — крупнейшее мероприятие Прикаспийского региона в области архитектуры, строительства, проектирования и ремонта. В этот раз она пройдет с 18 по 21 октября в Экспо-центре Баку, знаменуя начало Каспийской строительной недели. В выставке примут участие более 200 компаний из 23 стран мира. WorldBuild Baku отличается своей обширной деловой программой, которая включает в себя многочисленные встречи между участниками выставки и местными дистрибьюторами. Также в рамках мероприятия совместно с Союзом архитекторов Азербайджана будет проведен ряд профессиональных мероприятий.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: