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МУГИСО за 9 месяцев 2017 года предоставило льготникам более 1,4 тыс. земельных участков

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подвело итоги предоставления земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства за 9 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



«Органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставлено 1 тыс. 424 земельных участка, из которых 1 тыс. 350 — многодетным семьям. МУГИСО предоставлено 69 земельных участков многодетным семьям на территории Екатеринбурга», — говорится в сообщении.



Кроме того, в 2017 году проведена работа по заключению государственных контрактов на формирование порядка 3 тыс. 400 земельных участков. Также органами местного самоуправления (ГО Первоуральск, Сысертский ГО, Полевской ГО), расположенными на территории Свердловской области, проводятся мероприятия по подбору новых территорий для формирования порядка 2 тыс. 700 участков.

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