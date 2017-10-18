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МУГИСО за 9 месяцев 2017 года предоставило льготникам более 1,4 тыс. земельных участков

18 октябрь 2017 (11:42)

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) подвело итоги предоставления земельных участков льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства за 9 месяцев 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, предоставлено 1 тыс. 424 земельных участка, из которых 1 тыс. 350 — многодетным семьям. МУГИСО предоставлено 69 земельных участков многодетным семьям на территории Екатеринбурга», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 2017 году проведена работа по заключению государственных контрактов на формирование порядка 3 тыс. 400 земельных участков. Также органами местного самоуправления (ГО Первоуральск, Сысертский ГО, Полевской ГО), расположенными на территории Свердловской области, проводятся мероприятия по подбору новых территорий для формирования порядка 2 тыс. 700 участков.

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