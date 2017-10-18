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ЦБ планирует изменить ключевую ставку на следующем заседании руководства

УрБК, Москва, 18.10.2017. Банк России еще окончательно не определился с вариантами возможных решений на заседании совета директоров 27 октября 2017 года, но пауза в цикле снижения ставки выглядит маловероятной. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игоря Дмитриева.



«Еще думаем. Сохранение ставки, наверное, сейчас маловероятно. В целом рынок сейчас между четвертью и одной второй. Мы, в общем-то, не видим, что рынок сейчас сильно расходится с нашим взглядом», — сказал он журналистам после совещания в РСПП.



ЦБ после июльской паузы понизил ключевую ставку в сентябре на 50 базисных пунктов (до 8,5%) и допустил дальнейшие осторожные шаги в ближайшие кварталы.



«Надо понимать, как сейчас пойдет инфляция, какие новые данные будут выходить, дооценить текущую ситуацию. Говорить о каком-то законченном профиле решения, тем более с чем будем выходить, сейчас еще очень преждевременно. То, что видит рынок, оно не диссонирует с нашей оценкой ситуации», — добавил глава департамента.



По словам И. Дмитриева, сентябрьское снижение потребительских цен в месячном выражении не повторится в октябре.



«Снижения цен за месяц в октябре не ждем, ждем роста. По итогам октября цены вырастут. Мы сейчас уточняем как раз краткосрочный прогноз. Будет больше нуля», — сказал он.



Выступая перед банковскими лоббистами, И. Дмитриев говорил, что разовое и неустойчивое отклонение инфляции от цели в 4% не требует реакции от Центробанка.



«Инфляция в 3% год к году — не могу сказать, что это устойчивое и долгосрочное отклонение от цели, инфляция по итогам сентября находится вблизи цели», — сказал он.



ЦБ ожидает, что инфляция в годовом выражении будет постепенно приближаться к 4% на протяжении IV квартала 2017-го и I квартала следующего года.

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