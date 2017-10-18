Новости дня

«МегаФон» расширил сеть покрытия 4G на Урале

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. С начала года «МегаФон» расширил сеть четвертого поколения еще для 4,7 млн человек на Урале. Об этом сообщает пресс-служба оператора.



Теперь 4G оператора охватывает 396 населенных пунктов — 83% территории Большого Урала.



Общий трафик в LTE с начала года вырос на 65%. Аналитики «МегаФона» выяснили, что самые активные пользователи сети четвертого поколения живут в Удмуртии, Кировской области и Ямало-Ненецком автономном округе. Здесь зафиксирован наибольший объем трафика на одного 4G-пользователя. Свердловчане делят четвертое место с тюменцами, пермяками и сургутянами.



«В октябре 4G празднует очередную годовщину на Урале. Четыре года назад мы первыми запустили новую технологию в регионе. Масштаб сети постоянно растет — только с начала этого года мы увеличили число базовых станций с поддержкой 4G на 40%, а более комфортные скорости передачи данных пришли в сто пятьдесят новых населенных пунктов», — рассказал директор по инфраструктуре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



В Свердловской области в этом году на быстрый интернет настроились Алапаевск, Артёмовский, Верхний Тагил, Волчанск, Заречный, Ивдель, Камышлов, Качканар, Карпинск, Красноуральск, Красноуфимск, Краснотурьинск, Каменск-Уральский, Кушва, Невьянск, Новая Ляля, Нижняя Тура, Нижний Тагил, Нижняя Салда, Серов, Североуральск, Тавда и Туринск.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: