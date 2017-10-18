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В Каменске-Уральском застройщика обвинили в нецелевом расходовании средств дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. ООО «Специализированное ремонтно-строительное управление-2» (СРСУ-2) нарушает порядок привлечения и целевого использования средств участников долевого строительства жилых домов в Каменске-Уральском. Об этом сообщает Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области.



Напомним, СРСУ-2 является застройщиком двух многоквартирных жилых домов в Каменске-Уральском — на Проспекте Победы, 34 и в квартале улиц Кутузова — Октябрьская — Каменская. Летом этого года в администрации города сообщили, что компания сорвала сроки сдачи объектов. Обе стройки оказались заморожены на низкой стадии готовности.



В ходе внеплановой документарной проверки СРСУ-2 инспекторы установили, что застройщик необоснованно потратил около 29,3 млн руб. участников долевого строительства дома на улице Кутузова и свыше 62 млн руб. — дома на проспекте Победы. Кроме того, на втором объекте у застройщика нет действующих прав на земельный участок.



По итогам проверки департамент Госжилстройнадзора выдал СРСУ-2 предписание с требованием устранить нарушения законодательства. Также в отношении директора предприятия составлен протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 14.28 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости».

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