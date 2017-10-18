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Более 120 управляющих работников «ФК Открытие» попадут в черный список Банка России

УрБК, Москва, 18.10.2017. Более 120 управляющих работников банка «ФК Открытие» попадут в черный список Банка России. Это самый массовый случай за всю историю санаций, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.



Издание отмечает, что процедура внесения в черный список, коснется бенефициаров банка, членов наблюдательного совета и правления, главного бухгалтера и его заместителя, руководителей и главных бухгалтеров филиалов.



«Возможно, в список попадут и другие сотрудники, которых временная администрация сочтет причастными к доведению банка до плачевного состояния», — сообщил собеседник издания. «Решение уже принято и до многих менеджеров уже доведено», — отметил другой источник, уточнив, что большинство руководителей вряд ли покинут рабочие места до окончания работы временной администрации.



Черный список банкиров регулятор ведется более десяти лет. По ст. 75 закона «О Центральном банке» в него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства — санация. По данным ЦБ на 26 июля, в списке было 6,675 тыс. человек. Из них 5,621 тыс. — это руководители и члены совета директоров, 1,029 тыс. крупных владельцев. Согласно действующему законодательству, провинившийся банкир попадает в список на пять лет, в течение этого времени он не может занимать руководящие позиции в банках (на которые требуется согласование ЦБ), владеть в банках долями 10% и более.



«ФК Открытие» с 29 августа находится на оздоровлении в фонде по консолидации банковского сектора ЦБ. Это самый крупный из проектов санации банков в РФ. До этого лидером был Банк Москвы: соответствующее решение было принято 1 июля 2011 года.

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