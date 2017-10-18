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В Свердловской области поставщика рыбы для Минобороны внесли в реестр недобросовестных компаний

УрБК, Екатеринбург, 18.10.2017. Суды первой и апелляционной инстанции поддержали решение Свердловского УФАС о внесении сведений об ООО «Складские терминалы» (Екатеринбург) в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщает пресс-служба управления.



ФКУ «Уральское окружное управление материально-технического снабжения Министерства внутренних дел РФ» в ноябре 2016 года по итогам электронного аукциона заключило госконтракт с ООО «Складские терминалы» на поставку горбуши в количестве 6 тыс. 400 кг. Однако компания поставила только часть товара в количестве 3 тыс. 200 кг, причем фактический остаточный срок годности товара на момент поставки составлял пять месяцев вместо восьми, обозначенных в условиях договора.



Заказчиком была направлена претензия в адрес ООО «Складские терминалы» с требованием в течение двух дней организовать поставку товара в соответствии с условиями, установленными в государственном контракте. Однако по состоянию на 12 декабря 2016 года компания не выполнила своих обязательств.



Тогда ФКУ «УОУ МТС МВД России» обратилось в Свердловское УФАС России. Решением антимонопольного органа сведения о компании и ее учредителе были включены в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года.



Не согласившись с решением УФАС, ООО «Складские терминалы» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области, затем в апелляционную инстанцию. Однако суды поддержали позицию антимонопольного органа.

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