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Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет обанкрочена, если не будет найден инвестор
18 октябрь 2017 (09:04)
УрБК, Москва, 18.10.2017. Авиакомпания «ВИМ-Авиа» будет обанкрочена, если не найдется инвестор. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление заместителя председателя правительства РФ Аркадия Дворковича.
«Если быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы, то компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Три российские компании интересуются покупкой авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщал ранее А. Дворкович.
Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб., из которых около 7 млрд руб. — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливозаправочными комплексами.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании.
«Если быстро не найдется инвестор, который готов выкупить эти активы, то компания пройдет через обычную, нормальную процедуру банкротства», — заявил он в интервью телеканалу «Россия 24».
Три российские компании интересуются покупкой авиакомпании «ВИМ-Авиа», которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщал ранее А. Дворкович.
Общая кредиторская задолженность «ВИМ-Авиа», по данным Росавиации, составляет около 10 млрд руб., из которых около 7 млрд руб. — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливозаправочными комплексами.
Накануне Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании.
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