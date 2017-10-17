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Роспотребнадзор опроверг информацию о запрете посещения ТРЦ в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. Информация о том, что Роспотребнадзор из-за энтеровирусной инфекции не рекомендует посещение ТРЦ «Радуга Парк» и «Мега» в Екатеринбурге, не соответствует действительности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области.



«В связи с появлением в социальных сетях, а также в школах города Екатеринбурга рекомендаций об ограничении посещения ТРЦ «Радуга» и «Мега» Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что надзорным органом никаких ограничительных мер по посещению вышеуказанных торговых центров введено не было», — говорится в сообщении.

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