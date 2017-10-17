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Счетная палата не видит факторов для прогнозного роста инвестиций в РФ в ближайшие два года

УрБК, Москва, 17.10.2017. Глава Счетной палаты Татьяна Голикова не видит факторов, которые могут ускорить рост инвестиций в России в 2018-2020 годах до заявленных в прогнозе Минэкономразвития 4,7% в 2018 году, 5,6% и 5,7% — в 2019 и 2020 годы. Об этом сообщает «Прайм».



Выступая на заседании фракции «Единая Россия» в Госдуме, Т. Голикова отметила, что Минэкономразвития в своем прогнозе уделяет большое внимание росту инвестиций, поскольку именно они должны стать главным фактором в обновлении основных фондов и роста экономики в целом. Однако, по ее словам, существенных причин для этого нет.



«Факторами роста инвестиций должны стать программа развития малого и среднего бизнеса, фабрика проектного финансирования и инфраструктурная ипотека», — отметила Т. Голикова.



При этом она напомнила, что программа развития малого и среднего бизнеса, по плану правительства, должна завершиться в январе 2019 года.



«И с учетом ее небольшого размера мы не ожидаем какого-то ее большого влияния на рост инвестиций. В самом прогнозе ее влияние на рост инвестиций не оценено», — сказала глава Счетной палаты.



Говоря о фабрике проектного финансирования, она напомнила, что в прогнозе также не содержится оценок вклада этого мероприятия в рост инвестиций и ВВП.



«Вероятно, Минэкономразвития рассчитывает на вклад этого фактора в 2019 и 2020 годах в объеме 0,1% ВВП или 100 млрд руб. То есть, 2018 год пока свободен от реализации этого фактора. Что касается инфраструктурной ипотеки — это 1% ВВП и 1 трлн руб.», — заявила Т. Голикова.

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