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Группа ЛСР в III квартале заключила на 5% меньше контрактов на продажу недвижимости в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В III квартале 2017 года Группа ЛСР заключила новые контракты на продажу 27 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади в Екатеринбурге, что на 5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют операционные результаты компании.



Общая стоимость заключенных контрактов в уральской столице составила 1,6 млрд руб. (минус 6%). В эксплуатацию было введено 27 тыс. кв. м. в проекте «Флагман». Этот показатель соответствует уровню III квартала 2016 года.

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