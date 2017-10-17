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Группа ЛСР в III квартале заключила на 5% меньше контрактов на продажу недвижимости в Екатеринбурге
17 октябрь 2017 (17:42)
УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В III квартале 2017 года Группа ЛСР заключила новые контракты на продажу 27 тыс. кв. м. чистой продаваемой площади в Екатеринбурге, что на 5% меньше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом свидетельствуют операционные результаты компании.
Общая стоимость заключенных контрактов в уральской столице составила 1,6 млрд руб. (минус 6%). В эксплуатацию было введено 27 тыс. кв. м. в проекте «Флагман». Этот показатель соответствует уровню III квартала 2016 года.
Общая стоимость заключенных контрактов в уральской столице составила 1,6 млрд руб. (минус 6%). В эксплуатацию было введено 27 тыс. кв. м. в проекте «Флагман». Этот показатель соответствует уровню III квартала 2016 года.
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