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Минтруд предложил увеличить оклады госслужащих на 4%

УрБК, Москва, 17.10.2017. Минтруд подготовил постановление правительства РФ, в котором предлагается повысить размеры окладов федеральных госслужащих на 4% с 1 января 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.



«В соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен), подготовлен проект указа президента Российской Федерации о повышении окладов денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих с 1 января 2018 года в 1,04 раза», — говорится в сообщении.



В Минтруде добавили, что в последний раз госслужащим повышали оклады в октябре 2013 года.

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