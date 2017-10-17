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Ярош призвал раздать украинцам оружие

Депутат Верховной Рады, лидер «Украинской добровольческой армии», сформированной на основе запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», Дмитрий Ярош заявил, что гражданам страны следует раздать оружие для борьбы с якобы возможным вторжением российских войск. Об этом он сказал в интервью изданию «Апостроф».



«Нам необходимо массовое вооружение. Ну, не войдет в Днепр , к примеру, враг, если по нему начнут лупашить из каждого окна. Десять раз любой генерал российский (да и не только российский) просчитает: ага, тут мы понесем такие потери, которые просто нельзя будет потом восполнить», — высказал мнение Ярош.

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