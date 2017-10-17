Дайджест

На западе Монголии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в западной части Монголии в 176 км к юго-востоку от города Алтай. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.



Отмечается, что эпицентр землетрясения имел координаты 45.78 градуса северной широты и 98.42 градуса восточной долготы.



По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «довольно сильное».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: