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Малайзия поможет Катару организовать ЧМ-2022

Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак заявил, что страна готова оказать помощь Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.



«Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений», — сказал он.



Ранее сообщалось, что Катар может лишиться права принимать мировое первенство.

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