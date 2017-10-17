Дайджест

Малайзия поможет Катару организовать ЧМ-2022

17 октябрь 2017 (17:19)

Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак заявил, что страна готова оказать помощь Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Катар может лишиться права принимать мировое первенство.

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