Дайджест
Малайзия поможет Катару организовать ЧМ-2022
17 октябрь 2017 (17:19)
Премьер-министра Малайзии Наджиб Разак заявил, что страна готова оказать помощь Катару в модернизации инфраструктуры и строительстве спортивных объектов к чемпионату мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Катар может лишиться права принимать мировое первенство.
«Мы готовы принять участие в тендерах на строительство стадионов и других сооружений», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Катар может лишиться права принимать мировое первенство.
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