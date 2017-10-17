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Боевики напали на лагерь переселенцев в Нигерии

В Нигерии группа неизвестных совершила нападение на лагерь внутренне перемещенных лиц, в результате чего погибли 29 мирных жителей, сообщает телеканал Channel Television.



Отмечается, что инцидент произошел в штате Плато в здании местной начальной школы.



По данным телеканала, сотрудники службы безопасности находились в здании учебного заведения, однако предотвратить бойню не смогли.

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