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Генсек ООН призвал к мирному решению конфликта в Карабахе
17 октябрь 2017 (17:18)
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поддержал намерения президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Армении Сержа Саргсяна провести встречу по поводу конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении официального представителя Генсека ООН Стефана Дюжаррика, передает портал «Газета.ру».
Кроме того, Гутерреш призвал лидеров двух стран прийти к мирному урегулированию ситуации.
«Генсек поощряет то, что президенты решили принять меры по усилению переговорного процесса и сделать шаги для ослабления напряженности на контактной линии», — говорится в сообщении.
Кроме того, Гутерреш призвал лидеров двух стран прийти к мирному урегулированию ситуации.
«Генсек поощряет то, что президенты решили принять меры по усилению переговорного процесса и сделать шаги для ослабления напряженности на контактной линии», — говорится в сообщении.
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