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В Екатеринбурге эвакуировали главное здание УрФУ

УрБК, Екатеринбург, 17.10.2017. В Екатеринбурге эвакуировали главное здание Уральского федерального университета на ул. Мира.



Как сообщается на официальной странице вуза в соцсети, в здании университета уже работают спасатели.



Напомним, с 11 сентября 2017 года один за другим крупные города России оказались фактически парализованы из-за массовых сообщений о минировании зданий. Взрывные устройства искали в кинотеатрах, торговых центрах, ресторанах, школах и вокзалах в Уфе, Омске, Рязани, Красноярске, Нижнем Новгороде, Москве.



Для Екатеринбурга наиболее тяжелым днем оказалось 29 сентября, когда эвакуировали свыше 150 зданий. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась.

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